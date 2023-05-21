Теннисист Медведев исполнил танец после победы над Циципасом на турнире в Риме

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российский теннисист Даниил Медведев исполнил танец после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме. Видео с танцем опубликовано на канале YouTube Tennis TV.

"Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но, когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так", – прокомментировал свой танец Медведев.

Теннисист подчеркнул, что счастлив оказаться в финале "Мастерса" в первый раз. Он добавил, что исполнил победный танец не в первый раз, это было уже на US Open. Медведев сказал, что ему понравилась гифка, которую позже сделали из его танца.

Матч между Медведевым и Циципасом завершился победой россиянина со счетом 7:5, 7:5. Отмечается, что игру два раза останавливали из-за дождя. Общая продолжительность матча составила немногим более 6 часов.

Ранее сообщалось, что Медведев 18 мая обыграл спортсмена из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Риме. Также теннисист во второй раз прошел в полуфинал "Мастерса" на грунтовом покрытии, до этого он доходил до этой стадии в 2019 году в Монте-Карло.

