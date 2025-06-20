Второй тур третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби пройдет в Калининграде 21 июня

Фото: РК ЦСКА

Второй тур третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби пройдет 21 июня на стадионе "Балтика" в Калининграде. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Калининград станет самой западной точкой, где будет организован турнир. До этого принимали туры Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби Нижний Новгород, Тула, Ярославль, Сочи, Екатеринбург, Суздаль, Самара и Москва.

В этом сезоне, который стартовал 29 марта в Москве, команды были поделены на два дивизиона: "Спортивный", где могут участвовать игроки с опытом в регби, а также "Корпоративный". Всего во втором туре третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ будут соревноваться друг с другом 27 команд. Три калининградские команды впервые дебютируют в этом туре.

Победителем первого тура стала команда Московского управления Федеральной антимонопольной службы в дивизионе "Корпоративный", а в "Спортивном" – команда "#Хэштеги".

Второй тур пройдет при поддержке правительства и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, регионального Минспорта и его руководителя Натальи Ищенко, Федерации регби области и ее главы Андрея Осипова.

Перед началом турнира состоится жеребьевка команд, которую проведет бывший капитан Регби-Клуба ЦСКА и сборной России, ведущий шоу "Суперниндзя" на телеканале СТС и амбассадор Бизнес-Лиги Василий Артемьев. Также регбистов поддержат легенды РК ЦСКА Дарья Шестакова, Снежанна Кулькова и Петр Ботнараш, которые вдобавок проведут мастер-класс для юных калининградских регбистов.

Параллельно с этим турниром на полях рядом со стадионом "Балтика" пройдут детские старты для 10 местных команд и соревнование по тэг-регби для местных корпоративных команд.

В апреле более 15 команд органов исполнительной власти правительства Москвы приняли участие в турнире по тэг-регби, который прошел в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Среди участников было заявлено семь команд комплекса столичного правительства, а также девять команд административных округов столицы.

Первое место в турнире по тэг-регби заняла команда комплекса региональной безопасности, информационной политики и спорта. За ними оказалась команда комплекса градостроительной политики и строительства. Третье же место досталось игрокам из транспортного комплекса.

