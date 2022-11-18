Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский хоккеист Александр Овечкин в составе американского клуба Washington Capitals забросил свою 789-ю шайбу в НХЛ, сообщает RT.

Поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились Washington Capitals и St. Louis Blues, прошел в Сент-Луисе на стадионе "Энтерпрайз-центр" и закончился со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В игре российский хоккеист отличился голом и результативной передачей. Таким образом Овечкин сократил отставание от канадца Горди Хоу в списке лучших бомбардиров всех времен до 12 шайб.

Ранее команда Овечкина одержала победу над Edmonton Oilers в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счет составил 5:4. Капитан команды набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ, забросив шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.



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