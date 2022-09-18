Казахстанец Головкин уступил мексиканцу Альваресу в бою за четыре чемпионских пояса

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Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал верх над казахстанцем Геннадием Головкиным в матче за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе.

Победу Альварес одержал единогласным решением судей. Таким образом, в активе 32-летнего спортсмена 58 побед, из которых 39 были одержаны нокаутом, а также два поражения и две ничьих.

Головкину 40 лет. Он владеет титулом WBA Super в среднем весе, за краьеру одержал 42 победы (37 нокаутом), потерпел два поражения и закончил один бой вничью.

Оба боксера уже встречались ранее в 2017 и 2018 годах. В первом случае судьи зафиксировали ничью, во втором – единогласно поддержали победу Альвареса.

В июле 2022 года российский боец ММА в тяжелом весе Сергей Павлович за минуту отправил американца Деррика Льюиса в нокаут на турнире UFC 277. В активе российского бойца 16 побед и одно поражение.