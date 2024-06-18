"Бостон Селтикс" стал 18-кратным чемпионом НБА

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Американский баскетбольный клуб "Бостон Селтикс" стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, победив в финале "Даллас Маверикс". Это уже 18-й титул для команды из Бостона в истории чемпионата.

Счет в финальной серии между "Селтикс" и "Маверикс" составил 4:1, последний матч проходил в Бостоне и завершился со счетом 106:88 в пользу "Селтикс".

Благодаря этой победе "Бостон Селтикс" вновь вернул себе звание самого титулованного клуба НБА. Награду лучшего игрока финальной серии матчей взял американец Джейлен Браун.

Ранее сообщалось, что испанский "Реал" обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Матч, который прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83-я).