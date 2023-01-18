Надаль проиграл во втором круге Australian Open

Фото: ТАСС/АР/Aaron Favila

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге его нового розыгрыша и завершил выступление на турнире.

Испанский теннисист уступил в трех сетах представителю США Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Матч продлился 2 часа 32 минуты.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января. Федерация тенниса Австралии не стала отстранять российских спортсменов от участия в турнире.

В чемпионате выступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и другие теннисисты из РФ.

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