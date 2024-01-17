Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

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Олимпийский комитет Мексики отказался от ранее поданной заявки на проведение Олимпиады в 2036 году на территории страны. Об этом сообщила глава комитета Мария Хосе Алькала.

"Конкуренция за право на проведение Олимпиады очень сильная", – цитирует ее Relevo.

По словам главы комитета, вместо этого Мексика подаст заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года. Для этого у страны, отметила она, есть "прекрасные возможности".

До этого заявки на проведение Олимпиады в 2036 году в своих странах подали Индия, Турция, Индонезия и Польша.

Между тем Олимпийские игры 2024 года состоятся летом в Париже. К участию в них допустили всего шесть россиян. Они смогут выступить на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.



На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов