Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб "Локомотива" – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер Олег Пашинин и бывший игрок команды Дмитрий Лоськов войдут в новый тренерский штаб футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает "Чемпионат".

Оба специалиста уже работали в команде, однако покинули основной штаб "железнодорожников" в апреле 2022 года.

Ранее в октябре пост главного тренера "Локомотива" покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. В должности исполняющего обязанности временно работает Андрей Федоров.

Под его руководством "железнодорожники" одержали первую победу за последние пять матчей в Российской Премьер-лиге. Со счетом 1:0 было переиграно столичное "Торпедо" – клуб замыкает турнирную таблицу.

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