"Локомотив" прервал серию из 5 поражений в Российской Премьер-лиге

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Московский футбольный клуб "Локомотив" прервал серию из пяти поражений подряд в Российской Премьер-лиге.

В 13-м туре российского чемпионата "железнодорожники" встречались с "Торпедо" на поле спорткомплекса "Лужники". Игра завершилась со счетом 1:0 – единственный гол забил полузащитник Артем Карпукас. Для игрока этот гол стал первым на взрослом уровне.

Благодаря первой с 28 августа победе в чемпионате страны "Локомотив" поднялся над зоной стыковых матчей и занимает промежуточное 12-е место с 12-ю очками.

"Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ. В активе "автозаводцев" 6 очков после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Торпедо" стал Андрей Талалаев, ранее работавший в грозненском "Ахмате". Матч против "Локомотива" стал первым для обновленного тренерского штаба.

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