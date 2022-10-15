18:21Спорт
"Локомотив" прервал серию из 5 поражений в Российской Премьер-лиге
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Московский футбольный клуб "Локомотив" прервал серию из пяти поражений подряд в Российской Премьер-лиге.
В 13-м туре российского чемпионата "железнодорожники" встречались с "Торпедо" на поле спорткомплекса "Лужники". Игра завершилась со счетом 1:0 – единственный гол забил полузащитник Артем Карпукас. Для игрока этот гол стал первым на взрослом уровне.
Благодаря первой с 28 августа победе в чемпионате страны "Локомотив" поднялся над зоной стыковых матчей и занимает промежуточное 12-е место с 12-ю очками.
"Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ. В активе "автозаводцев" 6 очков после 13 матчей.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Торпедо" стал Андрей Талалаев, ранее работавший в грозненском "Ахмате". Матч против "Локомотива" стал первым для обновленного тренерского штаба.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!