Глава ФСБР Мамиашвили не подтвердил перенос Игр дружбы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не располагает официальной информацией о переносе Игр дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о переносе соревнования на 2025 год сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. По его словам, изменение даты Игр внесло коррективы в календарь состязаний.

Кроме того, слова Мамиашвили подтвердила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

"Официального заявления о переносе Игр дружбы мы не видели", – подчеркнула она.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам с просьбой не разрешать своим спортсменам участвовать в Играх дружбы в России. Комитет обвинил РФ в "циничной попытке политизировать спорт".