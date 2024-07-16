Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов посетил Гребной канал Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, это место является одной из самых достопримечательных точек в столице и во всей России. Он напомнил, что здесь люди занимаются различными видами спорта, включая занятия на байдарках, каноэ. Кроме того, Гребной канал Москва предназначен для проведения значимых соревнований среди мужчин и женщин.

"Раньше это всегда было по отдельности, а вот теперь они вместе соревнуются. Кто дольше, кто меньше. Но главное – азарт и желание побеждать. И вот очень здорово, что дети все это видят, и в них тоже воспитывается желание побеждать, быть первым", – добавил Герасимов.

Депутат уточнил, что на базе Гребного канала Москва воспитываются сильные спортсмены, которые побеждают и завоевывают медали. Однако ключевым в этом случае является то, что эти чемпионы вдохновляют молодое поколение на достижения.

"Я здесь много раз бывал, то, как сейчас преобразован этот наш водный олимпийский объект. С такой гордостью об этом говорит директор, о том, что здесь у нас так, как ни у кого в мире нет, а вот у нас была сделана водная дорожка с возможностью по кругу проходить и не мешать при соревновании одной и другой стороне", – подытожил Герасимов.

Между тем в Москве планируется благоустроить около 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом в Москве в 2024 году. Так, в 2023 году было благоустроено и построено свыше 60 спортивных объектов: стадион "Пионер" в Гагаринском районе, стадион "Авангард" в Перове и стадион в Свиблове. При этом в текущем году на Лужнецкой набережной после реконструкции открылся универсальный спортивный зал "Дружба" и Дворец тенниса.