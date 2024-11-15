Майк Тайсон дал пощечину блогеру Джейку Полу на битве взглядов перед боем

Фото: ТАСС/AP/Julio Cortez

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину видеоблогеру Джейку Полу во время битвы взглядов, которая проходит перед боем, передает RT.

"Разговоры окончены", – заявил он после удара по лицу.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

В активе 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе 50 побед и 6 поражений. 27-летний видеоблогер провел 11 боев, выиграв десять из них.

В прошлом году Тайсона обвинили в изнасиловании. Женщина, которая подала иск на 5 миллионов долларов, заявила, что инцидент произошел в лимузине. Она подчеркнула, что в связи с этим получила физические и психологические увечья. По ее словам, потерпевшая познакомилась с Тайсоном в Олбани, штат Нью-Йорк.

В это же время участница конкурса красоты Дезире Вашингтон также заявляла, что Тайсон совершил над ней сексуальное насилие в Индианаполисе. В 1992 году боксера признали виновным, он провел три года в колонии.

