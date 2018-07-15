Финальный поединок чемпионата мира по футболу проходит в "Лужниках"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Финальная игра чемпионата мира по футболу стартовала на столичном стадионе "Лужники".
В матче встретились команды Франции и Хорватии. Последняя вышла в финал впервые, хотя английская сборная Гарета Саутгейта все же считалась фаворитом в игре англичан и хорватов.
Судит финальный поединок бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.
Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппев вошли в стартовый состав команды Франции. Главный тренер французов Дидье Дешам не менял его по сравнению с полуфинальной игрой против команды Бельгии. Полностью стартовый состав французской сборной выглядит так: Уго Льорис (вратарь), Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.
Сборная Хорватии выйдет на поле в следующем составе: Даниел Субашич (вратарь), Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич (капитан), Иван Перишич, Марсело Брозович, Марио Манджукич, Анте Ребич
На последнюю встречу приехали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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