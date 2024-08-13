Футбольный матч "Факела" и "Спартака" пройдет в Москве 18 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Футбольный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встретятся "Факел" и "Спартак", состоится 18 августа в Москве, а не в Воронеже, сообщила пресс-служба РПЛ.

Представители клуба "Факел" обратились в премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со своими соперниками после того как администрация Воронежской области приняла решение о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, уточнил президент РПЛ Александр Алаев.

"Спартак" и РПЛ поддержали эту идею. В связи с этим игра пятого тура состоится на "Лукойл Арене" в столице. Корректировки, внесенные в график матчей, уже согласованы президентом РПЛ и утверждены президентом Российского футбольного союза.

"Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах "Факела", – приводятся в публикации слова Алаева.

Ранее московский футбольный клуб "Динамо" обыграл воронежский "Факел" в матче первого тура Мир – РПЛ со счетом 3:1. Игра состоялась на "ВТБ-Арене".

