13 августа, 22:44Спорт
Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Монреале
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации в Монреале. Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки.
В финале 24-летняя Самсонова встретится с американкой Джессикой Пегулой. Последняя в матче 1/2 финала победила первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свентек.
Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона 2023 года. В финале он обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича. Для испанца эта победа стала первой победой на данном чемпионате.
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