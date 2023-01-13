Тренер Мишин сообщил об улучшении своего состояния

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого ранее заподозрили пневмонию, заявил об улучшении своего состояния. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам 81-летнего специалиста, он восстанавливается и уже начал выходить на лед.

"Я чувствую себя лучше и приступил к тренировкам", – сказал Мишин.

Ранее врачи заподозрили у Мишина пневмонию. Он сам сообщил об ухудшении самочувствия и пожаловался на жар, однако накануне его состояние начало улучшаться.

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