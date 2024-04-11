Фитнес-тренер Панкова рассказала, с чего новичкам начинать занятия в зале

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Новичкам в спортзале не стоит сразу пытаться выполнять сложные комбинации, лучше начинать с классических упражнений. Как отметила фитнес-инструктор Арина Панкова в интервью радио Sputnik, недостаток знаний при выполнении некоторых движений может привести к травмам.

"Телу должно быть привычно. Те же приседания – мы по жизни часто приседаем, часто наклоняемся. Есть упражнение, которое называется становая тяга. Это все органично. Подъем на бицепс органичен: мы постоянно что-то поднимаем на руки", – рассказала эксперт.

А, например, упражнения на координацию или баланс считаются сложными сочетаниями движений, выполняя которые легко что-нибудь повредить, пояснила тренер.

Она посоветовала постепенно увеличивать нагрузку и продолжительность тренировок.

"Сразу брать большие веса даже не для новичка неправильно, увеличение нагрузки должно быть постепенным. Новичку должно быть комфортно, просто отрабатываем технику", – уточнила Панкова.

Если человек уже более опытный, то ему нужен вес, беря который он будет чувствовать небольшую сложность при выполнении последних двух повторений, продолжила инструктор. Она порекомендовала стандартные три тренировки в неделю длительностью от сорока минут до часа.

Специалист также обратила внимание на разминку. По ее словам, новички допускают распространенную ошибку.

"Многие какую ошибку допускают? Начинают делать растяжку в начале тренировки. Этого делать нельзя, растягиваться можно только на разогретое тело. Для разминки подходит суставная гимнастика и любой кардиотренажер. Для новичка я бы рекомендовала десять минут, для опытного человека – три-пять минут, чтобы мышцы разогрелись и риск получения травмы стал меньше", – объяснила Панкова.

Кроме того, по мнению фитнес-тренера, начинать занятия в спортзале лучше под контролем специалиста. Во-первых, это экономит время, во-вторых, техника выполняется на 100% правильно, что позволяет избежать лишних травм.

Если нет тренера, продолжила эксперт, нужно смотреть в зеркало, чтобы контролировать свои движения.

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