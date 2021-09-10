Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

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Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. Об этом пишет издание Voetbal International.

В мае текущего года СМИ сообщали, что специалист переболел коронавирусом. На время восстановления после болезни Хиддинк просил директора академии испанской "Барселоны" Патрика Клюйверта заменить его на посту главного тренера сборной Кюрасао.

В интервью голландскому журналу Хиддинк подтвердил, что не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. При этом после переговоров с президентом Федерации футбола Кюрасао наставник принял решение взять паузу.

"Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат", – подчеркнул Хиддинк.

Хиддинк родился 8 ноября 1946 года, сейчас ему 74. Он дважды возглавлял нидерландский ПСВ 1987–1990, 2002–2006), с которым шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.

Позднее Хиддинк был тренером испанского "Реала" и английского "Челси".

С 2006 по 2010 год специалист находился на посту главного тренера сборной России. В 2008 году наставник привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата Европы.

В 2012–2013 годах Хиддинк возглавлял махачкалинский "Анжи".

Ранее голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев подтвердил, что не планирует возвращаться в сборную России. Российский спортсмен подчеркивал, что является человеком слова.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2018 году.