Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

Фото: ITAR-TASS/Станислав Красильников
Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. Об этом пишет издание Voetbal International.
В мае текущего года СМИ сообщали, что специалист переболел коронавирусом. На время восстановления после болезни Хиддинк просил директора академии испанской "Барселоны" Патрика Клюйверта заменить его на посту главного тренера сборной Кюрасао.
В интервью голландскому журналу Хиддинк подтвердил, что не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. При этом после переговоров с президентом Федерации футбола Кюрасао наставник принял решение взять паузу.
"Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат", – подчеркнул Хиддинк.
Хиддинк родился 8 ноября 1946 года, сейчас ему 74. Он дважды возглавлял нидерландский ПСВ 1987–1990, 2002–2006), с которым шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов.
Позднее Хиддинк был тренером испанского "Реала" и английского "Челси".
С 2006 по 2010 год специалист находился на посту главного тренера сборной России. В 2008 году наставник привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата Европы.
В 2012–2013 годах Хиддинк возглавлял махачкалинский "Анжи".
Ранее голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев подтвердил, что не планирует возвращаться в сборную России. Российский спортсмен подчеркивал, что является человеком слова.
Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2018 году.
Хиддинк сообщил о завершении карьеры тренера
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: