"Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Фото: ХК "Авангард"

Омский "Авангард" смог победить "Сибирь" в матче первого раунда плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде удалось пройти во второй раунд.

Игра состоялась на стадионе "Джи-Драйв Арена" в Омске. Счет по окончании составил 4:3.

Из омской команды выделились Семен Чистяков, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Зият Пайгин. В составе гостей шайбы удалось закинуть Тревору Мерфи, Валентину Пьянову и Михалу Чайковски.

Счет в серии оказался 4:1 в пользу "Авангарда". "Сибирь" выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.

Ранее Международная федерация хоккея опубликовала составы групп на МЧМ‑2024. В них не были включены национальные команды России и Белоруссии. Чемпионат пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Местом проведения станет шведский Гетеборг.

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