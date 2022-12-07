Шарапова посвятила пост умершему тренеру Нику Боллетьери

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях пост, в котором выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего тренера Ника Боллетьери. Мужчина умер в возрасте 91 года.

Теннисистка поблагодарила легендарного тренера за совместно проведенные годы. Также Шарапова отметила, что счет на табло никогда не влиял на отношение Боллетьери к его воспитанникам. По ее словам, в большом спорте это – большая редкость.

"Вы включили свет в спортзале в 5 утра с самой яркой и самой белоснежной улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на территорию, в которую вы дали нам свободу вкладывать наши сердца и труд. Я счастлива, что имела возможность разделить так много памятных моментов с вами. Спасибо за все, Ник!" – написала теннисистка.

Ранее стало известно, что скончался американский теннисный тренер Ник Боллетьери. Об этом своем Twitter-аккаунте рассказала бывшая ученица наставника немецкая спортсменка Сабина Лисицки. Она поблагодарила тренера за поддержку и постоянную веру в своих подопечных.

За годы своей профессиональной деятельности тренер воспитал 12 первых ракеток мира, среди которых – российские теннисистки Шарапова и Анна Курникова, американцы Андре Агасси, Джим Курье, сестры Серена и Винус Уильямс, Моника Селеш и другие.

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