Кенийская спортсменка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1 500 метров

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Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на дистанции в 1 500 метров. Спортсменка показала достижение на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже, сообщает ТАСС.

Кипьегон смогла преодолеть дистанцию за 3 минуты 49,04 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал кенийской спортсменке. Он составлял 3 минуты 49,11 секунды.

Девушка является трехкратной чемпионкой мира (2017, 2022, 2023) и двукратной победительницей Олимпийских игр (2016, 2021) в беге на 1 500 метров.

Ранее кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге среди женщин на дистанции 10 тысяч метров на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходил в Юджине (штат Орегон, США). Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 54,14 секунды и стала первой женщиной в истории, которой удалось пробежать гонку за менее чем 29 минут.

В апреле этого года нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс побил рекорд капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке.

