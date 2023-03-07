Орлов признался, что был в шоке после обмена в Boston Bruins

Фото: AP Photo/Michael Dwyer

Российский хоккеист Дмитрий Орлов признался, что для него стал неожиданностью его обмен из Washington Capitals в Boston Bruins, передает "Матч ТВ".

"Перед тренировкой ко мне подошел наш PR‑менеджер и сказал: "Тебя объявят лучшим игроком недели в час дня". Я был очень рад, это впервые в моей карьере. И вообще последние две недели очень необычные. Я даже не представлял, что буду играть где‑то, кроме "Вашингтона", где провел 11 лет", – сказал спортсмен.

Он рассказал, что уже ехал на матч с Anaheim, когда ему позвонило руководство клуба и сказало, что ехать не нужно, поскольку возможен обмен. Орлов отметил, что все равно поехал на игру, но уже как зритель. Ближе к вечеру генеральный менеджер Брайан Маклеллан подтвердил обмен.

"Я был в шоке. Смешно, что только через два часа узнал, что вместе со мной обменяли еще и партнера. Это очень хорошо, ведь я в Boston Bruins никого не знал", – сказал Орлов.

В феврале Орлов перешел в Boston Bruins из Washington Capitals в результате трехсторонней сделки. Накануне Национальная хоккейная лига признала Орлова лучшим игроком недели.

Ранее Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в гостевых матчах НХЛ. В матче против Colorado Avalanche он довел свой личный рекорд до 447 голов, обогнав канадца на одну шайбу.

В настоящее время Александр Овечкин продолжает занимать второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.



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