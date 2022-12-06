Минспорт РФ утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Минспорт РФ утвердил ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующий приказ министерства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 августа 2023 года каждая команда КХЛ сможет включить в заявку не более трех иностранных игроков. В настоящее время в команде может быть до пяти легионеров.

Ранее на должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги переизбрали Геннадия Тимченко. Он занимает этот пост с 2012 года.

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