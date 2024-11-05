Индия уведомила МОК о намерении провести Олимпиаду 2036 года

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036 году. Об этом сообщает местное издание IANS.

Уточняется, что официальный запрос направлен в специальную комиссию МОК, которая ведет переговоры с претендентами на звание хозяев следующих Олимпийских игр.

В настоящий момент на Олимпиаду 2036 года претендуют также Турция, Польша и Индонезия, а среди потенциальных стран фигурирует Чили.

Ранее от уже поданной заявки на проведение Игр отказалась Мексика. В местном олимпийском комитете объяснили это тем, что конкуренция за право стать хозяином Олимпиады очень сильная. При этом страна подаст заявку на юношескую Олимпиаду 2032 года.

