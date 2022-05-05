Хоккеисты Шипачев и Войнов перешли из московского "Динамо" в "Ак Барс"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов перешли из столичного хоккейного клуба "Динамо" в казанский "Ак Барс". Об этом сообщается на сайте казанской команды.

Шипачев играл в составе "Динамо" в течение последних четырех сезонов. Войнов выступал в столичном клубе один сезон.

"Динамо" получило от "Ак Барса" денежную компенсацию за переход хоккеистов, однако ее сумма не раскрывается. Действующие контракты Шипачева и Войнова действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

Ранее нападающий Эмиль Петтерссон покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Контракт на один сезон со спортсменом уже подписал шведский клуб "Тимро".