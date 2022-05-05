"Реал Мадрид" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Лиги чемпионов

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Футболисты испанского клуба "Реал" оказались сильнее английского "Ман Сити" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.
Счет в матче открыл нападающий англичан Рияд Марез на 73-й минуте, однако, в конце "Реал" сумел спастись – вышедший на замену Родриго отличился на 90-й и 91-й минутах.
Так как в первом полуфинальном матче неделей ранее в Манчестере "Сити" сумел победить с минимальным счетом (4:3), общий итог после основного времени игры стал равным (5:5), и встреча продолжилась в дополнительное время.
Решающим стал удар капитана "Реала" Карима Бензема на 95-й минуте с пенальти. "Манчестер Сити" отыграться в оставшиеся 25 минут не смог.
Таким образом мадридский "Реал" вышел в финал турнира, где сыграет с другой английской командой – "Ливерпулем". Встреча запланирована на 28 мая в Париже.
Ранее футболисты английского "Ливерпуля" оказались сильнее испанского "Вильярреала" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эль Мадригал" в Вильярреале, закончилась со счетом 3:2.
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