В Норвегии заявили, что ЧМ по лыжным видам спорта привел к финансовой катастрофе

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме обернулся экономической катастрофой, заявил глава финансового департамента Кьетил Рейнскоу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание VG.

"Трудно понять, если изначально в январе вы прогнозируете прибыль в 1,7–2,5 миллиона евро, продаете столько билетов, сколько продали, а потом у вас дефицит в двузначное число миллионов крон", – отметил Рейнскоу.

Он добавил, что никогда не сталкивался с такой серьезной экономической катастрофой. По информации СМИ, убытки на ЧМ составили около 2,9 миллиона евро.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш назвал позором манипуляции норвежских спортсменов с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

На ЧМ дисквалифицировали представлявших Норвегию прыгунов на лыжах с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также двоеборца Йоргена Гробака. Отмечалось, что в их костюмы была вшита армированная нить, улучшающая аэродинамические характеристики спортсменов. Подобные манипуляции считаются нарушением правил.

