Отец хоккеиста Матвея Мичкова пропал в Сочи

Фото: vk.com/matvei_michkov

В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова, сообщает "Газета.ру".

Заявка о пропаже Андрея Мичкова поступила в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" накануне.

Уточнялось, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. На данный момент идет информационный поиск, распространение ориентировки в Сети. В ближайшее время волонтеры выедут на активный поиск пропавшего.

По данным телеканала "Матч ТВ", 51-летний Андрей Мичков ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 2 апреля. Перед выходом он произнес фразу: "Сейчас вернусь". К его поиску подключены все структуры Сочи.

12 сентября 2022 года в Москве пропал экс-зампредседателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Он приехал в столицу по рабочим вопросам.

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