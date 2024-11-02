ЦСКА и "Спартак" объявили стартовые составы на матч РПЛ

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Объявлены стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московских ЦСКА и "Спартака", пишет "Газета.ру".

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа, Круговой, Зделар, Кисляк.



"Спартак": Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Маркиньос, Бонгонда, Угальде, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко.

При этом матч с ЦСКА пропустят Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, указал руководитель пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов в беседе с изданием Sport24. По его словам, они получили травмы во время тренировки, поэтому не будут на состязании.

Матч проходит на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучал в 20:45.

В предыдущем туре РПЛ петербургский "Зенит" у себя дома принимал столичный "Локомотив". В результате встреча кончилась ничьей – 1:1, что обострило спортивную гонку. Однако футбольный клуб из Санкт-Петербурга по итогам имеет 30 баллов в общей таблице, а "Локомотив" – всего 28.

