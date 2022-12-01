Гонщик "Формулы-2" Кордель лишен водительских прав за превышение скорости – СМИ

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

20-летний гонщик "Формулы-2" Амори Кордель был лишен водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости. Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Два года назад – 1 декабря 2020 года – Кордель ехал по улице Темсе в Бельгии со скоростью 179 километров в час. Нарушение в правилах дорожного движения запечатлели камеры видеофиксации.

В ходе судебного разбирательства сторона защиты гонщика пыталась доказать его невиновность в данном деле, указывая на то, что Кордель не находился за рулем в тот момент. Однако судья не принял доводы защиты и заявил, что доказательств виновности молодого человека достаточно.

По итогам судебного процесса Корделя оштрафовали на 3 600 евро и лишили водительского удостоверения на шесть месяцев. Для повторного допуска к управлению транспортным средством он будет обязан сдать экзамен.

Ранее бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова лишили водительских прав на полтора года после аварии с ребенком. Мужчина сбил ребенка и оставил его на проезжей части.



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