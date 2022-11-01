Экс-супруга скончавшегося бойца ММА Писарева рассказала о подготовке к похоронам

Фото: youtube.com/RCCMMA

Родители бойца ММА Александра Писарева, который скончался в результате отравления, пребывают в глубоком шоке от случившегося. Об этом телеканалу "360" рассказала бывшая супруга спортсмена Ирина Левченко.

Она рассказала, что прожила с их сыном 11 лет, поэтому старается поддерживать родителей Писарева.

"Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам. <…> Как мне передали со слов медиков, что (была) остановка дыхания. Все. А уж что привело к этому <…> подробностей не знаю", – пояснила Левченко.

По ее словам, она помогает с организацией похорон и наследством. Кроме того, Левченко добавила, что не перестанет поддерживать семью Писарева, несмотря на то что с самим спортсменом они практически не общались в последнее время.

О смерти Писарева стало известно 1 ноября. Спортсмен скончался в возрасте 33 лет во сне. Следователи организовали проверку по факту произошедшего. По данным следствия, Писарев умер от отравления неустановленным веществом. Жена же спортсмена, которая также почувствовала недомогание из-за отравления, остается в больнице.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!