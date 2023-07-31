Мадонна назвала везением, что она выжила после серьезной болезни

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Американская певица Мадонна поблагодарила семью и друзей за поддержку во время болезни и заявила, что ей повезло выжить после серьезной болезни. Об этом исполнительница сообщила в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Для меня важно, что в критической ситуации мои дети действительно помогли мне. Любовь семьи и друзей – лучшее лекарство. Через месяц после выхода из больницы я поняла, как мне повезло, что я осталась в живых", – написала исполнительница.

Мадонна прикрепила к публикации фотографии со своими детьми Дэвидом и Лурдес.

В конце июня появились сообщения о госпитализации Мадонны. В связи с этим пришлось отменить все запланированные концерты певицы. Выяснилось, что исполнительница страдает от бактериальной инфекции.

По словам родственника Мадонны, семья готовилась к худшему. Он добавлял, что родные певицы обеспокоены, поскольку она "ставит свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".

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