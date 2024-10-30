Эксперт назвал пиаром конфликт шоумена Сергея Зверева и соседей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский шоумен Сергей Зверев превратил в пиар свой конфликт с соседями, на которых стилист жалуется в социальных сетях. Об этом Москве 24 заявил директор PR-агентства Роман Масленников.

О разногласиях шоумена с соседями известно давно. В доме на улице Александра Невского в Москве Зверев живет уже 20 лет, и конфликты возникали на протяжении всего этого периода.

Изначально именно жильцы дома страдали от шума, который доносился из квартиры Зверева. Соседи оставляли ему записки с просьбой вести себя тише во время домашних репетиций. В свою очередь, шоумен тоже размещал в подъезде обращение к живущим над ним людям, чтобы они перестали ходить на каблуках, делать ремонт и греметь.

"Сергей все это сам придумал для того, чтобы, решив вопрос с соседкой, поднять к себе интерес. Это сделано непрофессионально, топорно, но натурально. Одним ударом двух зайцев. Но я думаю, что проблему это не решит", – рассказал Масленников.

Сейчас же, по словам местных жителей, Зверев не проявляет открытого негодования. Он ничего не пишет в домовом чате, не жалуется консьержу, шоумен только оставляет записки.

"У него такой график: ночью люди спят, а он работает. Однако ночью шуметь нельзя. Днем, когда он хочет выспаться, разрешено делать ремонт, при этом нормы шума никто не превышает. Все готовы на диалог. Дом старый, слышимость феноменальная", – объяснил ситуацию один из жителей.

Между тем сложившая ситуация между Зверевым и соседями – это стандартный бытовой спор, который можно решить мирным соглашением или обратившись в правоохранительные органы.

При этом в Москве выработаны и утверждены единые часы тишины: в будние дни – с 23:00 до 07:00, в субботу – с 22:00 до 10:00, а в воскресенье вообще нельзя шуметь и проводить какие-либо шумные работы. За нарушение тишины правоохранители могут выписать штраф в размере 3 000 рублей физическим лицам и 20 000–50 000 рублей – юрлицам и организациям.

Кроме того, адвокат Павел Агиев подчеркнул, что в российском законодательстве прописано, что днем уровень шума не должен превышать 55 децибел, а в ночное – 45 децибел.

"Чтобы было понятно, звук работающего мотоцикла с глушителем – это приблизительно 80 децибел. Крики людей, ссора – это приблизительно 60 децибел. Проведение ремонтных работ и звук работающего перфоратора – это около 100 децибел", – сказал Агиев.

Ранее стало известно, что за хранение вещей на лестничной площадке жильцам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Согласно нормам пожарной безопасности, лестничные площадки, лестницы, общие коридоры не должны загромождаться, захламляться.

При этом еще более строгие штрафные санкции накладываются, если нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару, повреждению чужого имущества и причинению вреда здоровью. В таком случае придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

