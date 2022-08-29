Звезда "Гарри Поттера" устроил скандал из-за полета в экономклассе

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Актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, назвал Air Canada худшей авиакомпанией в мире из-за того, что его без предупреждения пересадили в экономический класс самолета, сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что Льюис купил билет в бизнескласс на рейс Орландо – Торонто, где должна была состояться фан-встреча. Как отметил актер, при регистрации он получил посадочный талон в экономкласс.

Льиюса возмутило поведение работника Air Canada, который не принес ему извинений и не предложил перебронировать другой рейс. Кроме того, все проблемы с возвратом денег актеру было предложено решать самостоятельно.

Как выяснилось, инцидент случился из-за намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест на борту. Авиаперевозчик позднее принес Льюису извинения.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем из Мальдивской Республики в Москву. Уточнялось, когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.