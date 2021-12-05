Ротару повысила голос на сотрудника сцены во время концерта

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Певица Софию Ротару накричала на работника сцены во время записи концерта "Песня года". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Шестичасовой концерт фестиваля, отметившего 50-летний юбилей, состоялся 4 декабря 2021 года. В числе звезд особенно ждали Софию Ротару: последние несколько лет певица практически не выступает в России, приезжая лишь на особенно важные события.

Народная артистка исполнила несколько знаменитых песен. Однако во время "пересменки" между номерами случился конфуз. Собирая цветы, Ротару заметила на сцене технического работника. Он стоял рядом с музыкантами. Находиться он там был не должен: в этот момент несколько камер были направлены на сцену.

Неожиданное появление работника разозлило певицу.

"Куда вышел?! Куда?!", – резко спросила народная артистка, повысив голос.

Негодование Ротару попало на кадры видеоролика, снятого одним из присутствующих.

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