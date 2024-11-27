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27 ноября, 17:22

Шоу-бизнес

Юмористке Складчиковой предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей

Фото: vk.com/vikaskladchikova; vk.com/buzovaofficial

Юмористке Виктории Складчиковой на проекте "Токсики" предложили выйти на бой с певицей Ольгой Бузовой за 40 миллионов рублей, передает Pravda.Ru.

Однако Складчикова дала понять ведущему шоу спортсмену Анатолию Сульянову, что не собирается этого делать и не уверена, что Бузова захочет выйти на бой.

Между тем экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон дал пощечину блогеру Джейку Полу на битве взглядов перед боем. После такого жеста Тайсон заявил, что разговоры окончены. Сам поединок состоялся в ночь на 16 ноября.

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