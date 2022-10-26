Журналист Михаил Зыгарь совершил каминг-аут и объявил о своей свадьбе

Фото: Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zygaro

Российский журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ СМИ-иноагентом) совершил каминг-аут и заключил брак с актером Жаном-Мишелем Щербаком. Об этом Зыгарь сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье", – написал он.

Российский журналист добавил, что пришло время начать освобождение с самих себя.

Пару поздравили подписчики и коллеги Зыгаря.

Уточняется, что с 2009 по 2018 год писатель был женат на журналистке Майе Стравинской. У них есть общая дочь Елизавета, которая родилась в 2010 году.

Ранее каминг-аут совершила теннисистка Дарья Касаткина. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что это личное дело спортсменки, а ее спортивные результаты должны интересовать людей больше, чем личная жизнь девушки.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!