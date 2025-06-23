Звезда Hi-Fi Терешина опубликовала фото с возлюбленным, который моложе нее на 23 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Tanya Tereshina

Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию со своим новым возлюбленным, который младше артистки на 23 года.

Певица рассказала своим подписчикам, что ее новому избраннику Мише 23 года. В год, когда родился возлюбленный Терешиной, первый муж артистки пошел в первый класс, а сама артистка уже пела в Hi-Fi.

"Всем добра и счастья. Не психуйте, мы просто нравимся друг другу и все. Кстати, я старше его мамы на четыре года", – добавила певица.

У Терешиной есть дочь от телеведущего Славы Никитина. В 2015 году пара разошлась, а Никитин, по словам певицы, после расставания дистанцировался от дочери. Артистке удалось убедить телеведущего проводить больше времени с ребенком.

Также Терешина была в браке с бизнесменом Олегом Курбатовым, который младше на 16 лет. В браке у них родился сын, которого назвали Арсений-Остап. В 2021 году певица сообщила, что хочет развестись, так как не испытывает к супругу никаких чувств. Через несколько недель она передумала, так как предприниматель "влюбляет в себя заново", но в 2022 году все же приняла решение о разводе. Причиной расставания, как заявляла Терешина, стала инфантильность супруга.

В конце мая певица Слава спровоцировала слухи о помолвке с новым возлюбленным, выложив фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. Кем является возлюбленный певицы, неизвестно, однако в марте певица и актриса Анна Семенович сообщала, что ее коллега встретила мужчину в стриптиз-клубе. Слава информацию о новом романе не подтверждала и не опровергала.