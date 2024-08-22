Иосиф Пригожин ответил на претензии ГД к плакату Валерии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на претензии Госдумы к плакату певицы Валерии, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее депутат Яна Лантратова в Telegram спросила подписчиков, как им сине-желтые цвета на афише певицы.

"Мне кажется, что нам не нужно так пристально реагировать на желто-синий цвет", – считает Пригожин.

По мнению продюсера, некоторые депутаты пытаются втянуть публичных людей в "громкие заявления" ради привлечения внимания.

В ГД также обратились к россиянам, желающим сходить на концерт певца Валерия Меладзе. Как считает первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов, к таким гражданам есть вопросы. Возможно, эта часть общества не формулирует свои хотелки, а это ностальгия по Меладзе, добавил Шолохов.

