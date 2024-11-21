TMZ: телеведущая Дедженерес переехала из США в Британию из-за победы Трампа

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Американская телеведущая Эллен Дедженерес покинула США и переехала в Великобританию из-за недовольства победой на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Дедженерес переехала в свой новый дом, который расположен на юго-западе Англии в двух часах езды от Лондона. По информации издания, телеведущая была сильно разочарована победой Трампа.

Отмечается, что Дедженерес была одним из самых известных доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис и активно поддерживала ее кандидатуру в социальных сетях.

Ранее звезда "Отчаянных домохозяек" актриса Ева Лонгория вместе со своей семьей уехала из США после победы Трампа. Актриса сообщила, что теперь они с мужем Хосе Бастоном и их шестилетним сыном Сантьяго живут в Мексике и Испании. По ее словам, большинству американцев не так повезло, как ей, и они "застрянут в этой мрачной стране".

Решение о переезде во многом было принято из-за результатов выборов, подчеркнула Лонгория. По ее мнению, если Трамп сдержит свои обещания, Штаты будут страшным местом.

