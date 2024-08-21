СК потребовал арестовать блогера Сидоропуло за мошенничество с продажей курсов

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Следователи требуют арестовать кубанского блогера Андрея Сидоропуло, сообщается на сайте Тверского суда, который получил соответствующее ходатайство.

По данным инстанции, блогер проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители задержали Сидоропуло накануне в Москве. Следователи установили, что блогер и несколько его соучастников создали уникальные авторские образовательные курсы, обещая рассказать про схемы арбитража трафика. При этом Сидоропуло представлялся профессионалом в данной сфере и гарантировал, что прошедшие обучение люди смогут легко зарабатывать и получать высокий доход.

Блогер и его соучастники создали интернет-ресурс, открыли офисы в Москве и Краснодаре, а также организовали рекламную кампанию. В целях компенсации затрат злоумышленники предусмотрели возможность подписания с клиентами онлайн-договоров на оказание платных образовательных услуг. При этом документы содержали лишь поверхностную информацию о курсе и порядке оказания этих услуг.

В результате действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, приобретая их курс. В общей сложности нанесенный ими ущерб превысил 8,3 миллиона рублей.