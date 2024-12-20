Поляну "Дома-2" выставили на продажу почти за 700 млн рублей

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Участок, где с 2003 года проходили съемки реалити-шоу "Дом-2", выставили на продажу за 690 миллионов рублей на специализированном сервисе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Поляна площадью 1 260 соток находится в поселке Лобаново и имеет выход на берег реки Истры, а также лес и сельхозугодья. На территории участка расположены четыре жилых дома со всеми коммуникациями площадью 131,3; 183; 567 и 697 квадратных метров.

"Oтcюдa нaчaли cвoй путь Oльгa Бузoва, Ксения Бopoдинa, Инcтаcамка и другие извeстные личности", – сказано в сообщении.

Ранее таунхаус из фильма "Один дома – 2: Затерянные в Нью-Йорке" выставили на продажу за почти 7 миллионов долларов. Дом расположен в Верхнем Вест-Сайде недалеко от Центрального парка в Манхэттене.

Здание оснащено эркерами и террасой, четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами. Преимуществом объекта стали его высокие потолки, украшенные лепниной. В доме также есть винный погреб, а во дворе находится большой сад.

