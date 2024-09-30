В Петербурге появилась в продаже квартира, в которой жил Достоевский

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Квартиру в центре Санкт-Петербурга, где несколько лет жил писатель Федор Достоевский, выставили на продажу за 25,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

"Внимaниe цeнителям иcтории и инвестoрaм! Квaртирa, в котopoй пpoживaл Ф. M. Дoстоевcкий, pуcский писaтeль, филocoф и публициcт, клаccик миpовoй литeрaтуpы. Имeнно здесь был написан poман "Бедные люди", – говорится в объявлении.

Четырехкомнатная квартира общей площадью свыше 100 квадратных метров находится на втором этаже кирпичного дома 1839 года постройки. Ее окна выходят на Владимирский проспект и на Графский переулок, поскольку дом угловой.

Цена продажи соответствует средней рыночной стоимости аналогичного жилья, отметили в объявлении.

В риелторском агентстве, которое занимается продажей квартиры, утверждают, что у продавца есть доказательства того, что здесь действительно жил Достоевский. В частности, об этой квартире в своих литературных воспоминаниях рассказывает современник писателя Дмитрий Григорович.

"Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери – я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами", – писал он.

Кроме того, на доме, где находится квартира, размещена мемориальная доска о том, что Достоевский жил в нем в 1842–1845 годах и здесь были написаны "Бедные люди".

Ранее риелторы заметили новый тренд – переход покупателей из Москвы в Подмосковье, где появилось больше доступного жилья. Однако и в столице в продажу поступили недорогие квартиры.

Один из аналитических центров зафиксировал на вторичном рынке Москвы около 300 самых экономичных квартир (без комнат и апартаментов). Их стоимость составляет до шести миллионов рублей. В основном это студии или старый жилой фонд за МКАД.

Дешевая недвижимость расположена в удаленных районах ЗелАО. Там на вторичном рынке квартира стоит 9,99 миллиона рублей. Также недорогое жилье есть в ВАО (среднестатистическая квартира стоит 11,29 миллиона рублей), ЮВАО (средняя стоимость квартиры – 11,49 миллиона). Средняя стоимость квартиры в Новомосковском АО – 10,67 миллиона рублей, в Троицком АО – 7,63 миллиона.