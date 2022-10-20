Иосиф Пригожин раскрыл стоимость своего загородного дома в Швейцарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Загородный дом Иосифа Пригожина в Швейцарии стоит так же, как трехкомнатная квартира в "Москва-Сити". Об этом российский продюсер рассказал в интервью Пятому каналу.

По его словам, по российским меркам такая недвижимость – это роскошь, а по зарубежным – чуть ли не бюджетный вариант. Пригожин признался, что дом за рубежом они купили в 2004–2005 годах, чтобы появилась возможность навещать детей, которые уехали на учебу.

"А объект недвижимости в Подмосковье купить было невозможно, потому что деньги неподъемные", – пояснил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что даже при максимальном курсе валюты содержать дом в Швейцарии выгоднее, чем в Подмосковье. Продюсер признался, что любит одноэтажные здания, а на втором этаже в швейцарском доме был два раза за 18–20 лет.

"Я люблю большую гостиную, большую спальню. Больше мне ничего не надо. Сейчас строить очень тяжело. Я бы построил себе гостевую спальню, одну спальню для себя и большую гостиную. Понимаете? Где можно было бы гостей принимать – как в ресторане", – признался супруг певицы Валерии.

Ранее сообщалось, что страховая компания подала иск на телеведущую Ларису Гузееву и потребовала взыскать с нее более 100 тысяч рублей за некачественный ремонт. В суде пояснили, что в застрахованном жилом помещении произошло образование трещин в результате ремонтных работ в квартире, собственником которой является Гузеева.



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