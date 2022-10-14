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Новости

14 октября, 20:52

Шоу-бизнес

Агент Клавы Коки оценил претензии к артистке из-за оскорбительного поведения

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Информация о том, что певица Клава Кока по время своего концерта во Владивостоке вела себя оскорбительно, в том числе для верующих, является ложью. Об этом рассказал РИА Новости PR-агент артистки.

По его словам, это все абсолютная клевета и "нет ничего такого".

Ранее Фонд защиты национального исторического наследия попросил Следственный комитет РФ проверить творчество российской певицы Клавы Коки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий. Также фонд просит возбудить в отношении артистки уголовное дело. По данному факту инициирована проверка. Скандал по поводу выступления певицы "возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке" вспыхнул в начале сентябре во Владивостоке.

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

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шоу-бизнес

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