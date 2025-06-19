Режиссер Учитель рассказал, что он думает о взрослых образах своей 16-летней дочери

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Режиссер Алексей Учитель назвал взрослые образы своей 16-летней дочери Анны Пересильд закономерным этапом взросления.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) режиссер отметил, что в возрасте его дочери все хотят быть взрослее.

"Важно, что в голове. Для меня главное, что она ощущает и как себя чувствует", – передает его слова Super.ru.

Однако режиссер также добавил, что если его дочь начнет утверждать, что она уже взрослая в 16 лет, то он будет с этим спорить.

Актрису Анну Пересильд, звезду сериала "Слово пацана", часто критикуют за откровенные образы. По мнению фанатов, девушка одевается не возрасту и слишком часто выкладывает фотографии в откровенных нарядах. Пересильд заявляет, что сама придумывает свой стиль.