Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Американский актер Уилл Смит выложил в своих соцсетях видео с треком на русском языке исполнителя Хачо Дунамаляна, больше известного как Xcho.

В ролике демонстрируется виртуозная съемка красной игрушечной машинки, которая в кадре смотрится, как настоящий автомобиль. На фоне играла песня "Ты и я" русскоязычного хип-хоп исполнителя армянского происхождения.

"Удивлен тому, как много роликов сняты подобным образом. Обожаю креатив!" – подписал артист свою публикацию.

Некоторые пользователи Сети возмутились выбору русскоязычной песни, связывая это с тем, что Смит поддерживает Россию. Другие пользователи поддержали актера, а также восхитились композицией. Много комментариев было на русском языке.

"Трек крутой", "Респект и уважуха, братан!", "Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!", "Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать", – писали подписчики.

Комментарий оставил и сам Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор трека.



Видео: instagram.com(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/willsmith

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