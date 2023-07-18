Супермодель Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за хранение марихуаны – СМИ

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Американская супермодель Джиджи Хадид была задержана на Каймановых островах. В ходе таможенного контроля в аэропорту в ее сумке обнаружили запрещенное вещество – марихуану, сообщает TMZ.

Согласно информации прессы, Джиджи Хадид прибыла на острова на частном борту 10 июля. Сотрудники таможенного контроля якобы обнаружили у нее небольшое количество марихуаны и курительные принадлежности. Однако, передает СМИ, модель внесла залог, который составил 1 000 долларов, после чего ее освободили.

До этого в СМИ предположили, что сын президента США Джо Байдена Хантер употребляет наркотики. Гипотезу выдвинули после появления в интернете интимного видео с младшим Байденом. Из кадров записи следовало, что сын президента США проводил время в компании обнаженных девушек.

В издании Daily Mail предположили, что съемка велась на вечеринке, участники которой, вероятно, употребляли наркотики.

Также ранее говорилось, что американские спецслужбы изучают, как на территорию Белого дома попал подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин.

Как сообщили местные журналисты, подозрительное вещество обнаружили сотрудники Секретной службы США 2 июля во время обхода Белого дома. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".

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