Киркоров сделал три пластические операции перед новогодними праздниками – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров перед новогодними праздниками, вероятно, сделал три пластические операции. Об этом со ссылкой на источник в клинике Тимура Хайдарова сообщает газета "Известия".

По словам собеседника издания, речь идет об абдоминопластике, липосакции с прорисовкой силуэтов и липофилинге.

"Стоимость абдоминопластики и липосакции начинается у нас от миллиона рублей за услугу, липофилинг – от 300 тысяч", – сказал источник.

Он также отметил, что у Киркорова помимо вышеперечисленных процедур могли быть и другие. По подсчетам журналистов, "перезагрузка" могла обойтись артисту примерно в 2,3 миллиона рублей.

В клинике газете заявили, что пока не комментируют "данную историю", а представители Киркорова не ответили на запрос издания, говорится в публикации.

Ранее косметолог Татьяна Стрыгина предположила, что Киркоров сделал подтяжку лица с восстановлением. По ее словам, за все процедуры артист мог отдать до миллиона рублей.

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