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Киркоров сделал три пластические операции перед новогодними праздниками – СМИ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певец Филипп Киркоров перед новогодними праздниками, вероятно, сделал три пластические операции. Об этом со ссылкой на источник в клинике Тимура Хайдарова сообщает газета "Известия".
По словам собеседника издания, речь идет об абдоминопластике, липосакции с прорисовкой силуэтов и липофилинге.
"Стоимость абдоминопластики и липосакции начинается у нас от миллиона рублей за услугу, липофилинг – от 300 тысяч", – сказал источник.
Он также отметил, что у Киркорова помимо вышеперечисленных процедур могли быть и другие. По подсчетам журналистов, "перезагрузка" могла обойтись артисту примерно в 2,3 миллиона рублей.
В клинике газете заявили, что пока не комментируют "данную историю", а представители Киркорова не ответили на запрос издания, говорится в публикации.
Ранее косметолог Татьяна Стрыгина предположила, что Киркоров сделал подтяжку лица с восстановлением. По ее словам, за все процедуры артист мог отдать до миллиона рублей.
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