Эксперт назвала стоимость пластических операций на лице Киркорова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Косметолог Татьяна Стрыгина оценила стоимость пластических операций на лице певца Филиппа Киркорова, передает портал Woman.ru.

По словам эксперта, артист до этого рассказывал о своих косметических процедурах, которые теперь стали видны. Стрыгина считает, что Киркоров, вероятно, сделал подтяжку лица. После этого для восстановления специалисты проводят биоревитализацию, инъекции ботулотоксинов и филлеров, а также липофилинг.

"У него крупное лицо, ему также показана альтеротерапия – это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Очень часто его делают прямо во время операций", – рассказала специалист.

Косметолог предположила, что за все процедуры Киркоров мог отдать до миллиона рублей. Например, одна круговая подтяжка оценивается от 350 тысяч и до 1 миллиона рублей. Однако Стрыгина утверждает, что артист мог сделать все процедуры за пределами России.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что Киркоров выплатил налоговой больше положенной суммы – он переплатил 4 миллиона рублей из-за ошибки. Отмечалось, что певец сможет подать в суд, чтобы получить сумму обратно.

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